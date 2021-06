DFB-Team komplett: Havertz, Werner und Gündogan im EM-Trainingslager in Seefeld eingetroffen

Der deutsche EM-Kader ist komplett. Am Donnerstag sind auch die beiden Champions-League-Sieger Kai Havertz und Timo Werner vom FC Chelsea sowie Ilkay Gündogan vom unterlegenen Finalisten Manchester City im DFB-Trainingslager in Seefeld angekommen. Der Deutsche Fußball-Bund twitterte am Abend Fotos von der Ankunft. Havertz' und Werners Teamkollege Antonio Rüdiger war bereits am Mittwoch eingetroffen. Anzeige

Das DFB-Team bestreitet am Montag (20.45 Uhr) in Düsseldorf gegen Lettland seinen letzten EM-Test. Das erste Gruppenspiel findet am 15. Juni (21.00 Uhr) gegen Weltmeister Frankreich in München statt.