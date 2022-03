Torwart-Gerangel im DFB-Kader: Wie Kevin Trapp an Bernd Leno vorbeizog

Ein Pokal steht noch nicht im reichlich gefüllten Trophäenschrank von Manuel Neuer. "Der EM-Titel fehlt uns allen" , verdeutlichte der Kapitän und Stammtorwart der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf den aktuellen DFB-Kader bei der Pressekonferenz am Montag . Ob Neuer die Chance auf den Sieg bei der Heim-Europameisterschaft 2024 bekommt, hängt davon ab, welche Pläne der Profi des FC Bayern hat . Am Sonntag wird er 36 Jahre alt. Die Lust auf weitere Länderspiele ist bei ihm ungebrochen. "Ich habe immer gesagt, dass ich so lange, wie ich helfen kann, wie ich mich gut fühle, gebraucht werde und Spaß habe, dabei sein möchte" , sagte Neuer, für den das DFB-Trikot noch immer "eine große Ehre" darstellt.

Setzt Flick gegen Israel auf Job-Sharing?

Trapp könnte am Samstag in Sinsheim gegen Israel sogar zu seinem sechsten Länderspiel kommen, zumindest im Teilzeit-Modell mit ter Stegen. Beide stehen sich übrigens im Europa-League-Viertelfinale zwischen Frankfurt und Barcelona (Hinspiel am 7. April, Rückspiel am 14. April) gegenüber. Dabei hat der Eintracht-Keeper mit den Katalanen noch eine Rechnung offen: In seiner Zeit bei Paris Saint-Germain kassierte er 2017 im Achtelfinale der Champions League eine 1:6-Klatsche im Camp Nou – nach drei Toren von Barca zwischen der 88. Minute und dem Abpfiff war PSG mit Trapp trotz des 4:0-Hinspielsiegs ausgeschieden. Auf der anderen Seite freute sich ter Stegen über die Sensation. Gegen Israel könnte Bundestrainer Hansi Flick beide für eine Halbzeit aufstellen.