Leroy Sané, Marco Reus, Kai Havertz und Co.: Die DFB-Stars im Beliebtheits-Check

Viel ist passiert im letzten Jahr rund um die Nationalmannschaft. Das Standing des DFB-Teams in der Ôffentlichkeit hat gelitten, das Gesicht der Mannschaft hat sich verändert. In den letzten Monaten versuchten die Spieler und Verantwortlichen alles, um das angekratzte Image wieder aufzupolieren - auf dem Platz und daneben. Nicht nur aufgrund des guten Auftakts in der EM-Quali (3:2 in Holland) ist das Team zumindest wieder auf einem guten Weg.

Heute hält die Nationalelf in Aachen ein öffentliches Training ab, der Tivoli ist mit 30500 Zuschauern ausverkauft, erstmals wird eine Einheit sogar live im TV übertragen - RTL Nitro berichtet ab 17.30 Uhr.

Vor dem Fanfest macht der SPORTBUZZER den großen Check: Welcher Nationalspieler im aktuellen Aufgebot ist bei den Anhängern eigentlich beliebt - und wer kommt nicht so gut an?