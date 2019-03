Neuer, Reus oder Kimmich: Wer wird der neue Anführer im DFB-Team?

Bundestrainer Löw muss Umbruch fortführen

Dem Bundestrainer muss es gelingen, den Umbruch weiter fortzusetzen und bis zur EM 2020 aus seiner Bubitruppe eine Erwachsenenmannschaft zu formen, die um den Titel mitspielen soll. Dafür braucht es nach dem Abgang von Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller auch eine neue Hierarchie. Löw: „Die jungen Spieler erhalten den nötigen Raum zur vollen Entfaltung. Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen.“

Ohne die drei Weltmeister, die alle zum Mannschaftsrat gehörten, gibt es automatisch Verschiebungen. Löw will die Zeit bis zum Start in die EM-Qualifikation am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr, RTL) auch nutzen, „um Gespräche zu diesem Thema führen“. Zwei, die in der neuen Hierarchie mit Sicherheit hochrutschen, standen auch am Mittwoch im Fokus: Marco Reus sorgte nach seiner Einwechslung endlich für Schwung in der bis dahin mauen Offensive. Der BVB-Kapitän wird wahrscheinlich in den Mannschaftrat rücken. Löw hofft, dass Reus endlich auch in der Nationalelf eine Führungsrolle einnehmen kann: „Marco hat in den letzten Jahren leider wahnsinnig häufig gefehlt, dennoch hat er in der Mannschaft ein großes Standing. Er ist reifer geworden, hat menschlich einen guten Prozess durchlaufen und hat diese Qualitäten.“ Reus selbst will „Verantwortung übernehmen wie im Klub, dort bin ich ja auch Kapitän“.