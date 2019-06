"Starkes Signal": DFB-Team feiert Fan-Party in Aachen - Reus und Sané treffen im Training

Ob der Bundestrainer tatsächlich zu Hause vor dem Fernseher saß und seinen Jungs auf die Füße schaute, ist nicht überliefert – jedenfalls hätte der verletzte Joachim Löw dazu die Möglichkeit gehabt. Erstmals wurde ein Training der deutschen Nationalmannschaft live im TV übertragen. Zur Einheit am Aachener Tivoli waren über 20.000 Zuschauer gekommen. „Ein starkes Signal“, wie DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagte. "Das ist mal was anderes, ein Trainingsspiel vor Zuschauern zu haben. Das war ein schönes Erlebnis für uns alle", fügte Jonas Hector an.

Mit neuen Rückennummern: Der DFB-Kader für die Spiele gegen Weißrussland und Estland Tor: #1 Manuel Neuer (FC Bayern München) ©

"Patient DFB" scheint nach Katastrophenjahr 2018 auf Weg der Besserung zu sein

Tatsächlich scheint der „Patient DFB“ nach seinem Katastrophenjahr 2018 zumindest wieder auf dem Weg der Besserung. Mit dem starken 3:2 gegen die Niederland zum Auftakt der EM-Qualifikation war die Mannschaft gut gestartet, will mit zwei Siegen am kommenden Samstag in Weißrussland und am nächsten Dienstag gegen Estland die Tabellenführung in der Gruppe C übernehmen und in die Sommerpause gehen. „Das ist unser Ziel und unser klarer Auftrag“, sagte Kapitän Manuel Neuer. Die Unterstützung der Fans auf dem Weg dorthin ist dem Team zumindest sicher.

In Aachen feierten die Anhänger bei strahlendem Sonnenschein am Mittwochabend ein friedliches Fest, sahen nach einem unspektakulären Training auch ein kleines Testspiel des 22er-Kaders untereinander, in dem Marco Reus doppelt und außerdem Leroy Sané traf. Abschließend schrieben die DFB-Stars ausgiebig Autogramme und standen für Selfies bereit. Auf der Tribüne sah Ehrenpräsident Egidius Braun mit 94 Jahren noch mal einen Auftritt der Nationalelf in seiner Heimat.

Ansonsten sind es vor allem die offenen Zukunftsfragen um Sané, Timo Werner und Kai Havertz, die spannender erscheinen, als alle anderen Themen rund um die Mannschaft. Der Transfer von Sané zum FC Bayern scheint aktuell kaum realisierbar, vieles spricht eher für seine Vertragsverlängerung bei Manchester City. Von Sanés Plänen könnte auch abhängen, ob Werner wirklich nach München wechselt – oder doch eher ins Ausland geht. Und bei Supertalent Havertz hat Bayer Leverkusen angebliche eine erste Offerte des Rekordmeisters über 90 Millionen Euro abgelehnt. Seine Zukunft ist ebenfalls offen. Aber der Transfersommer hat ja auch gerade erst begonnen.

