Werner, Rüdiger & Co: So machen die Legionäre das DFB-Team besser: "Fallen bei Widerstand nicht um"

Anstatt bei der Nationalmannschaft weilen die Spieler von Triple-Sieger FC Bayern und Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig noch im wohlverdienten Urlaub. Da fällt es ganz besonders auf, dass sich der aktuelle Kader des DFB-Teams aus einer Reihe von im Ausland spielenden Profis zusammensetzt. Von den nun für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und die Schweiz berufenen 22 Spielern sind stattliche neun Legionäre. Erst kürzlich wechselten mit den beiden Freiburgern Robin Koch und Luca Waldschmidt zwei weitere Bundesliga-Spieler ins Ausland. Koch zog es nach England zu Leeds United, Waldschmidt zum portugiesischen Klub Benfica Lissabon. Und auch die Mannschaft von Joachim Löw könnte davon profitieren.

Antonio Rüdiger, 27-jähriger Innenverteidiger, sprach am Dienstagmittag bei einer DFB-Pressekonferenz in Stuttgart über seine mittlerweile langjährige Auslandserfahrung. Vor sechs Jahren war er vom VfB Stuttgart zum AS Rom nach Italien gewechselt. Nach zwei Jahren zog es ihn im Jahr 2016 weiter zum englischen Topklub FC Chelsea. "Mir hat es gut getan, das Nest zu verlassen und ein Mann zu werden", sagte Rüdiger und sprach dabei gleichzeitig eine Empfehlung aus: "Für die jüngere Generation ist das gar nicht so schlecht."