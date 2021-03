Löw nennt Blamage gegen Nordmazedonien "richtigen Rückschlag" - Gündogan: "Es ist nicht zu erklären"

Nach dem 1:2 gegen Nordmazedonien am Mittwochabend herrschte bei der deutschen Nationalmannschaft vor allem eines: Ratlosigkeit. Die blamable Niederlage im dritten Spiel der laufenden WM-Qualifikation war für Bundestrainer Joachim Löw eine Premiere: Noch nie hat der scheidende 61-Jährige eine Partie in diesem Wettbewerb verloren. "Die Enttäuschung bei uns allen ist riesig groß", sagte Löw kurz nach Abpfiff am RTL-Mikrofon. "Es ist schwierig, so direkt eine Analyse zu machen." Anzeige

Einige Ansätze fand der DFB-Coach dann aber. "Wir haben heute in den Aktionen müde gewirkt, haben nicht die Frische gehabt, viele Fehler gemacht, waren zu langsam, hatten zu viele Ballkontakte", erklärte er. Ähnlich sah das derweil auch RTL-Experte Uli Hoeneß: "Es hat sich so angefühlt, dass sie sehr, sehr müde waren." Nach den beiden Siegen gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) blieb das deutsche Team gegen den Underdog aus Südosteuropa erschreckend schwach, verpasste aber erneut einige gute Chancen. "Wir haben keine Mittel gehabt, den Gegner vor Probleme zu stellen", meinte Löw, der später in der Pressekonferenz feststellte: "Das war heute ein richtiger Rückschlag.“

Die Analyse von Ersatz-Kapitän Ilkay Gündogan fiel ebenfalls ernüchternd und recht deutlich aus. "Fakt ist, dass das nicht passieren darf", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City, der statt Manuel Neuer die Binde trug. Für den Keeper des FC Bayern durfte Marc-André ter Stegen von Beginn an zwischen den Pfosten stehen. Gündogan weiter: "Wir sahen bei beiden Gegentoren nicht gut aus. Viele Worte fallen mir nicht ein ehrlich gesagt. Es ist nicht zu erklären."