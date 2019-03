Luka Jovic, Dusan Tadic und Co.: Diese Stars spielen für DFB-Gegner Serbien

Die WM 2018 in Russland lief für Serbien enttäuschend. Nach nur einem Sieg gegen Costa Rica schied die Mannschaft bereits in der Gruppenphase aus. Dabei verfügen die Serben über einige hochkarätige Spieler. Bundesligist Eintracht Frankfurt stellt mit den Offensivakteuren Luka Jovic, Mijat Gacinovic und Filip Kostic gleich drei Spieler, die aus dem serbischen Nationalteam nicht mehr wegzudenken sind.

DFB-Elf hat schlechte Erinnerung an das serbische Team

Übrigens: Die jüngsten Erinnerungen an die Serben sind schlecht. Am 18. Juni 2010 gab es bei der WM in Südafrika in Port Elizabeth ein 0:1. Miroslav Klose sah Gelb-Rot, Lukas Podolski verschoss einen Elfmeter. Die Niederlage war bis zum Desaster in Russland das einzige unter Löw verlorene Spiel in einer WM-Gruppenphase. Letztlich blieb sie ohne Konsequenzen. Deutschland kam durch ein 1:0 gegen Ghana weiter. Zuvor hatte es gegen Serbien nur einen Testsieg gegeben. Vor der EM 2008 erzielten Oliver Neuville und Michael Ballack die Tore zum 2:1.