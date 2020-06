DFB-Team startet am 3. September gegen Spanien: UEFA legt neuen Spielplan für Nations League fest

Die UEFA hat am Freitag den genauen Spielplan für die Vorrunde der kommenden Nations League bekanntgegeben. Die deutsche Mannschaft soll demnach wie geplant am 3. September gegen Spanien ihr erstes Länderspiel seit dem vergangenen November bestreiten. Drei Tage später folgt in der Staffel 4 der stärksten Liga A die Begegnung in der Schweiz.