Von Thomas Müller bis Marco Reus: Die DFB-Kandidaten für die EM 2021 im Chancen-Check

Die drei WM-Qualifikationsspiele gegen Island (3:0), Rumänien (1:0) und Nordmazedonien (1:2) waren für Joachim Löw die letzte Sichtungsmöglichkeit vor der Nominierung des deutschen Kaders für die Europameisterschaft. Der Bundestrainer wird am 18. oder 19. Mai die 20 Feldspieler und drei Torhüter benennen, mit denen er am 25. Mai ins Trainingslager nach Seefeld (Tirol) fährt. Geplanter EM-Auftakt für das DFB-Team ist am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich. Anzeige

Durch die Niederlage gegen Nordmazedonien gewinnt die Diskussion über ein mögliches DFB-Comeback der aussortierten Weltmeister Thomas Müller und/oder Mats Hummels wieder an Fahrt. "Die Frage ist nicht zu beantworten aufgrund des einen Spiels", sagte Löw ausweichend. Das Trainerteam werde sich "intensiv Gedanken machen und alles überprüfen". Und was passiert mit dem erst 18 Jahre alten Jamal Musiala, der in der WM-Quali im Alter von 18 Jahren sein DFB-Debüt gab? Kehren die nicht für die letzten Länderspiele nominierten Stars um Marco Reus und Julian Draxler zur EM in den Kader zurück? Der SPORTBUZZER macht den großen Check der EM-Kandidaten!

Die DFB-Kandidaten für die EM 2021 im Chancen-Check Für die Europameisterschaft 2021 muss Bundestrainer Joachim Löw (links) noch die ideale Kader-Besetzung aus vielen Kandidaten finden. Der SPORTBUZZER bewertet die Chancen der einzelnen Spieler wie Thomas Müller, Jamal Musiala und Marco Reus (Mitte, von links). ©