DFB-Team weiter mit Thomas Müller und Mats Hummels? Das sagt Oliver Bierhoff

Oliver Bierhoff rechnet damit, dass Thomas Müller und Mats Hummels ihre Karrieren in der deutschen Nationalmannschaft fortsetzen. "Ich habe von beiden zumindest kein negatives Signal bekommen. Sie haben sich toll integriert und die Mannschaft bei der EM mit geführt", sagte der DFB-Direktor in einem Interview der Welt am Sonntag. "Ich gehe davon aus, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen".

