Nebenrolle im DFB-Team: Warum Timo Werner unter Joachim Löw nicht mehr gesetzt ist

13 Minuten gegen Island, 14 Minuten in Rumänien: Beim so wichtigen Start der deutschen Nationalmannschaft in das Europameisterschaftsjahr spielt Timo Werner bislang nur eine klitzekleine Nebenrolle. Der Angreifer vom FC Chelsea musste feststellen, dass Bundestrainer Joachim Löw bei den zwei Siegen zum Start in die WM-Qualifikation auf andere Spieler baute. Der SPORTBUZZER erklärt, warum der 25-jährige Werner in einer frustrierenden Situation steckt.

Die Konkurrenz im Angriff

Löw besetzte die drei Offensiv-Rollen gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) lieber mit Serge Gnabry, Leroy Sané und Kai Havertz. Und das Trio harmonierte gut, konnte Schwung entfachen und könnte sich zum EM-Angriff entwickeln. "Alle drei Spieler können verschiedene Ebenen herstellen. Das müssen wir auch noch mehr optimieren", sagte Löw. Für Werner bleibt daher aktuell eigentlich kein Platz in vorderster Front. Gegen den EM-Teilnehmer Nordmazedonien am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) ist es aber gut möglich, dass der Chelsea-Profi eine Chance erhält. Denn der Bundestrainer ist vom Ex-Leipziger weiter überzeugt. "Timo ist ein brandgefährlicher Spieler, der eine unglaubliche Schnelligkeit hat. Er hat bei uns auch sehr viele Tore geschossen. Auch wenn er zweimal nicht von Anfang an gespielt hat, weiß ich, was der Timo kann. Mit Timo bin ich sehr zufrieden", erklärte Löw.