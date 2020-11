DFB-Team weiter im Quoten-Tief: Geringes Zuschauer-Interesse an Niederlage in Spanien

Die TV-Quote bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft bleibt weiter unter dem Niveau vergangener Jahre. Nur 7,34 Millionen sahen am Dienstagabend die 0:6-Niederlage der DFB-Auswahl gegen Spanien in der ARD.

Die erfolgreichste Übertragung der acht Länderspiele in diesem Herbst war das 3:3 gegen die Schweiz am 13. Oktober mit durchschnittlich 8,19 Millionen Zuschauern bei der ARD. Die wenigsten TV-Zuschauer gab es beim 1:0 gegen Tschechien mit lediglich 5,42 Millionen vor einer Woche bei RTL - es war seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden.