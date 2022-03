Weigl und die Kimmich-Frage, freier Nachmittag: So lief der Donnerstag beim DFB-Team

Das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick hat sich nach dem Training in zwei Kleingruppen am Donnerstagmorgen einen freien Nachmittag gegönnt. Die insgesamt 23 Spieler im Kader für die ersten Länderspiele im WM-Jahr 2022 gegen Israel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) und gegen die Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) starteten vom Mannschaftsquartier in Neu-Isenburg vor den Toren Frankfurts aus ihre Freizeitaktivitäten. Als Ortskundiger soll Eintracht Frankfurts Keeper Kevin Trapp den ein oder anderen Tipp gegeben haben.

