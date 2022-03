Von Julian Weigl bis Mario Götze: Die DFB-Kandidaten für die WM 2022 im Chancen-Check

Mit Testspielen am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande startet die deutsche Nationalmannschaft in das WM-Jahr. Qualifiziert hatte sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick schon am 11. Oktober nach dem 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien. Flick gibt sich mit Blick auf das Turnier angriffslustig: "Man spürt da eine Aufbruchstimmung. Jeder will dabei sein in Katar. Jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel. Da stapeln wir jetzt auch nicht tief", sagte er jüngst in der ARD-"Sportschau".

