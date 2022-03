Menschenrechtsorganisationen geben Nationalspielern Nachhilfe - Neuer will "besser vorbereitet" sein als früher

Der WM-Countdown läuft – auf allen Kanälen. Am Dienstag hielt Hansi Flick bei frühlingshaften Temperaturen in Frankfurt mit 18 Profis die erste Trainingseinheit 2022 ab. Fünf Spieler regenerierten im Teamhotel, wo der Bundestrainer die Fußball-Nationalmannschaft nach der Ankunft am Montag auf die Ziele mit Blick auf die Endrunde im Winter eingeschworen hatte. Nicht weniger als den fünften Titel wollen die DFB-Stars mit aus dem Wüstenstaat zurückbringen – daran haben auch die Enttäuschungen bei den jüngsten Turnieren (Vorrunden-Aus bei der WM 2018, Achtelfinal-Aus bei der EM 2021) nichts geändert. Kapitän Manuel Neuer: "Wir haben eine Vision vor Augen. Wir Spieler werden an Trophäen gemessen. Es gibt nur ein Ziel, das ich habe, und das ist der WM-Titel." Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagte: "Realistisch ist es auf jeden Fall. Wir haben Topspieler in unseren Reihen." Anzeige

Um diese Vorgabe umsetzen zu können, müssen Neuer und Co. bis zum Eröffnungsspiel am 21. November "noch eine Schippe drauflegen", wie Flick es formuliert hatte. Bierhoff legte nun nach: "Die klare Forderung ist, dass wir die WM jetzt schon im Kopf haben – das kannst du nicht über Nacht anknipsen. Dessen muss sich jeder bewusst sein."

Start ins WM-Jahr: Katar und Ukraine-Krieg bei DFB-Team im Fokus

Sportlich scheinen die Sinne also geschärft, doch wie angekündigt, will die Nationalmannschaft auch neben dem Platz Zeichen setzen. Am Dienstagabend bekamen die Spieler deshalb Besuch: Neben dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, der erstmals zum Team sprach, sowie Generalsekretärin Heike Ullrich, begrüßte der Tross Vertreter der Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch. Laut Bierhoff sollen die DFB-Stars über die Menschenrechtslage im Allgemeinen und über die Situation im WM-Ausrichterland Katar im Speziellen informiert werden. "Es ist für viele immer etwas abstrakt, wenn man Zahlen hört oder liest – beispielsweise über Tote auf den Baustellen. Wir möchten, dass man ein Bild bekommt, wie man gewisse Themen und Statistiken einordnen oder deuten kann."

Der DFB-Direktor hatte sich selbst schon mehrfach in Katar umgeschaut. Bierhoff dazu: "Es ist schon so, dass einige Dinge angegangen wurden. Es wurden Mindestlöhne eingeführt, das Kafala-System durchbrochen, über 200.000 Menschen konnten ihren Arbeitgeber wechseln, was vorher nicht der Fall war. Dennoch geht es insgesamt langsamer, als man sich das erhoffen würde. Aber es werden Sachen initiiert. Die WM kann helfen, die Sportler können helfen und dazu beitragen, dass diese Fortschritte nicht aufhören."

Neuer: "Wir sollen dann ja auch darüber sprechen"

Immerhin scheint man aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Denn Neuer kritisierte im Rückblick auf vergangene Endrunden wie in Südafrika (2010), der Ukraine und Polen (2012), Brasilien (2014) oder auch Russland (2018): "Es gab auch zuletzt Turniere, bei denen es Missstände gab. Es wäre schon gut, wenn wir da diesmal besser vorbereitet wären."

Tatsächlich hätte die Nationalelf besonders bei der EM 2012 mit dem Stammquartier in Polen oder bei der WM 2018 in Russland stärkere Signale von Geschichtsbewusstsein aussenden können. Der Kapitän mit Blick auf den Nachhilfeunterricht: "Für uns ist es wichtig, dass solche Profis zu uns kommen, damit wir einen Einblick bekommen, gut informiert sind. Wir sollen und müssen dann ja auch darüber sprechen und uns eine Meinung bilden."