Dreimal die Zwei, einmal die Sechs: Das DFB-Zwischenzeugnis nach der EM-Vorrunde

Nach der Vorrunde: Das ist das Zwischenzeugnis des DFB-Teams bei der EM 2021

Am kommenden Dienstag um 18.00 Uhr (ARD und Magenta TV) steht für die deutsche Auswahl der Fußball-Klassiker gegen England an - im legendären Wembley-Stadion. Für Trainer Löw gilt es, die guten Ansätze aus den drei Gruppenspielen mitzunehmen und auszubauen, sowie an den bisherigen Stellschrauben zu arbeiten. Nach dem Kraftakt gegen Ungarn lobte der Bundestrainer die "sensationelle Moral" seiner Mannschaft. Unter dem Strich zählt, dass sich der Weltmeister von 2014 in dieser schwierigen Gruppe für die K.o.-Phase qualifiziert hat. Leichter werden die Gegner jedoch nicht. Das Zwischenzeugnis zeigt, dass vor dem 61-Jährigen - und seinen Spielern - noch eine Menge Arbeit liegt, um das letzte große Turnier unter Löw erfolgreich zu Ende zu bringen.