DFB teilt mit: Kapselverletzung bei Robin Gosens – Einsatz gegen Armenien und Island fraglich

Die deutsche Nationalmannschaft muss in den nächsten beiden Länderspielen gegen Armenien am Sonntag und Island am Mittwoch (beide 20.45 Uhr/RTL) womöglich auf Robin Gosens verzichten. Der 27-Jährige, der beim 2:0-Sieg gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation von Beginn an auf der linken Abwehrseite spielte, hat sich in der Schlussphase des Debüt-Spiels von Bundestrainer Hansi Flick in St. Gallen am linken Fuß verletzt. Wie der DFB am Freitagabend nach Untersuchungen mitteilte, handelt es sich um eine Kapselverletzung.

