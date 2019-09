DFB-Team zieht vor dem Testspiel gegen Argentinien nach Dortmund ins "Bomben-Hotel"

Mit drei ganz wichtigen Punkten im Gepäck landet die Nationalmannschaft am Dienstag wieder auf deutschem Boden. Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Belfast gegen Nordirland stehen die Weichen wieder voll auf EM-Quali, für die DFB-Stars geht es in den nächsten Wochen erstmal mit ihren Klubs um Punkte.

Doch schon am 7. Oktober trifft sich die Mannschaft zum nächsten Länderspiel-Doppelpack: Erst kommt es am 9. Oktober im Testkick in Dortmund zur Neuauflage des WM-Finals von 2014 gegen Argentinien (ohne den gesperrten Lionel Messi), vier Tage später geht es dann wieder in der EM-Quali ran - in Talinn gegen Estland.