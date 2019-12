DFB bestätigt: Deutschland absolviert Testspiel gegen die Schweiz

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in Vorbereitung auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr auch ein Länderspiel gegen die Schweiz. Die Partie findet am 31. Mai 2020 im St. Jakob-Park von Basel statt, wie der DFB am Montag mitteilte. Bereits zuvor standen die Testspiele gegen Spanien (26. März in Madrid) und Italien (31. März in Nürnberg) fest.