Für mehr Fannähe: Interner DFB-Test wird live im TV ausgestrahlt

Nach dem peinlichen Aus bei der WM 2018 in Russland ist der DFB weiter daran interessiert, sein Image aufzupolieren. Nun wird sogar ein Trainingsspiel der DFB-Mannschaft live im TV zu sehen sein. Am Mittwoch, den 5. Juni, wird der interne DFB-Test ab 17.15 Uhr im Free-TV bei RTL Nitro ausgestrahlt. Gespielt wird zweimal über 30 Minuten im Aachener Tivoli - gegen 17.30 Uhr soll der Anpfiff erfolgen. Auch auf dem DFB-TV und auf dem Youtube-Kanal des DFBs wird der interne Test zu sehen sein. Bereits im Vorfeld der Partie konnten sich die Fans kostenlose Tickets besorgen. Dies kam bei den Anhängern gut an - es gibt keine Karten mehr.