DFB-Stürmer Werner freut sich auf Holland-Riese van Dijk: „Neben ihm wird es schnell dunkel...“

Er ist der Mann der Stunde im deutschen Team: Leipzigs Timo Werner traf nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung für RB erst beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt und schoss am vergangenen Wochenende Borussia Mönchengladbach beim 3:1-Auswärtssieg mit einem Dreierpack praktisch im Alleingang ab. „Drei Tore habe ich bei den Profis noch nie geschafft, zuletzt in der Jugend“, sagt der RB-Stürmer. „Natürlich will ich diesen Lauf auch mit zur Nationalmannschaft nehmen.“