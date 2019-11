DFB-Star Toni Kroos über die Zuschauer-Problematik: "Nehme das nicht so extrem wahr"

Vor dem letzten EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend (20.45 Uhr, alle Infos hier) in der Frankfurter Commerzbank Arena gegen Nordirland nahm Mittelfeld-Chef Toni Kroos auf der Pressekonferenz Platz. Der Mann von Real Madrid sprach nach seinen zwei Toren beim 4:0-Sieg gegen Weißrussland über...

... das letzte Spiel gegen Nordirland: „Wir haben die Chance, Erster zu werden - das ist ein Tick Extra-Motivation. Vielleicht auch, weil es nicht zu erwarten war. Es spielt weniger eine Rolle für die Auslosung, als für das Gefühl, die Gruppe zu gewinnen.“

... die Zuschauerthematik: „Ich nehme das nicht so extrem wahr. Ich fand zum Beispiel in Gladbach, dass ein extrem positives Gefühl von den Rängen kam, dass die Leute zufrieden und glücklich waren. Vieles steht noch unter dem Stern von 2018, aber ich finde, dass wir mittendrin sind in diesem Umbruch, auf diesem Weg und dass unsere Leistungen durchaus wieder Gründe geliefert haben, ins Stadion zu gehen und auch danach nicht enttäuscht nach Hause fahren.“