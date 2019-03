FC-Bayern-Keeper Ulreich über DFB-Torwartdiskussion: Neuer "Klasse besser" als ter Stegen

Sven Ulreich, der Ersatztorwart des FC Bayern und Teamkollege von DFB-Kapitän Manuel Neuer, hat sich zur Torwartdiskussion in der deutschen Nationalmannschaft geäußert. „Ich glaube, Deutschland hat nie ein großes Torwartproblem gehabt und hat auch jetzt mit Manu und Marc sehr gute Torhüter. Aber ich glaube, Manu ist da noch die Klasse besser. Grade über seine Erfahrung, die er hat", sagte der 31-jährige Schlussmann dem TV-Sender Sky.

Marc-Andre ter Stegen hatte über eine lange Zeit beständig starke Leistungen beim FC Barcelona gezeigt und damit eine Torwartdiskussion im DFB-Team ausgelöst. Zudem hatte sich der sonst so sichere Neuer in der laufenden Bundesligasaison beim FC Bayern ungewohnte Fehler geleistet. Im Testspiel gegen Serbien ließ Bundestrainer Joachim Löw beide Spieler jeweils eine Halbzeit lang ran.

Am Sonntag beim wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande (20.45 Uhr) wird allerdings Neuer im Tor stehen, das kündigte Löw bereits nach dem 1:1 gegen Serbien an . Ter Stegen, der beim FC Barcelona eine überragende Saison spielt, bleibt nur der Platz auf der Bank.

Matthäus spricht sich für ter Stegen aus

DFB-Rekordnationalspieler Lothar Mätthaus hatte sich in der Diskussion bereits für ter Stegen ausgesprochen. "Ich finde, er hätte langsam die Chance verdient, ein wichtiges Spiel von Anfang an zu bestreiten, selbst wenn Neuer zur Verfügung stünde", schrieb der eheamlige Profi des FC Bayern in seiner Kolumne bei Sky.