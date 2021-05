DFB-Torwarttrainer Köpke: Neuer steht gegen Dänemark im Tor – Bielefeld-Profi Ortega "auf Abruf"

Manuel Neuer wird im ersten EM-Testspiel gegen Dänemark im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen. Das kündigte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke am Montag in Seefeld an. Der 35 Jahre alte Kapitän wird an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Innsbruck sein 99. Länderspiel bestreiten. Für die EM-Generalprobe am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland habe man dagegen noch keine Festlegung für die Torwartposition getroffen, sagte Köpke.

