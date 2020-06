Mit Miroslav Klose und Europameisterin Kim Kulig: Fußball-Lehrer-Lehrgang beim DFB gestartet

Unter anderen mit Miroslav Klose hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch trotz der Coronavirus-Pandemie den 67. Fußball-Lehrer-Lehrgang am Dienstag planmäßig gestartet. Die theoretische Ausbildung der 24 Teilnehmer, zu denen auch Weltmeister Klose und Europameisterin Kim Kulig gehören, wird in einem digitalen Campus durchgeführt. Die Präsenzphase mit den praktischen Übungen findet in reduzierten Gruppenstärken statt.