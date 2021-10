DFB-Training ohne Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen: HSV-Torhüter Heuer Fernandes hilft aus

Nach der verletzungsbedingten Pause von Kapitän Manuel Neuer und dem Einsatz von Deutschlands Nummer 2 Marc-André ter Stegen im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien (2:1) am Freitagabend hat Torhüter Daniel Heuer Fernandes vom Zweitligisten Hamburger SV am Samstagvormittag im Training der deutschen Nationalmannschaft in Hamburg ausgeholfen. Dies teilte der DFB mit.

