Fans sauer über DFB-Abschottung im Trainingslager: "Eine Katastrophe"

Seit vergangenen Freitag trainiert die Nationalmannschaft in Seefeld (Tirol) und bereitet sich auf die EM vor – wirklich nahbar sind die Jungs von Bundestrainer Joachim Löw in Österreich aber nicht. Ausnahme: Am freien Donnerstagnachmittag spielten einige Profis Golf, gaben dort Besuchern Autogramme. Aber sonst gibt es keinen Zugang zu der Nationalelf. Das Trainingsgelände ist großräumig und blickdicht abgesperrt, einige Wanderwege wurden bereits Tage vor der Ankunft des Teams geschlossen. Man könnte ja einen Blick auf die DFB-Profis erhaschen.

