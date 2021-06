Im Video: Vorletzter Tag im DFB-Trainingslager - Hummels kommt zurück, Bierhoff zieht erstes Fazit

Mats Hummels und Lukas Klostermann sind am Samstag ins Mannschaftstraining des DFB-Teams zurückgekehrt. Damit dürfte das Abwehrduo der deutschen Nationalmannschaft beim Testspiel am Montag in Düsseldorf gegen Lettland zur Verfügung stehen. Spätestens danach geht die Vorbereitung endgültig in ihre heiße Phase: Am 11. Juni startet die Europameisterschaft, vier Tage später greift Deutschland mit der Partie gegen Frankreich erstmals ins Turniergeschehen ein.

