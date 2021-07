"Tut saumäßig weh": Gosens, Trapp und Musiala geben nach EM-Aus Einblicke in Gefühlswelt

Nationalspieler Robin Gosens hat in der deutschen Kabine nach dem EM-Aus das große Schweigen erlebt. " Auf jeden Fall war es mucksmäuschenstill. So eine Atmosphäre hatte ich in der Form auch noch nie ", beschrieb der 26 Jahre alte Außenverteidiger in einem Sport1-Podcast die Stimmung nach dem 0:2 gegen England im Achtelfinale der Europameisterschaft. " Keiner hat einen Ton gesagt, jeder war in seiner eigenen Gedankenwelt und hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, wie wir jetzt hier gerade ausscheiden können ", fügte der Profi von Atalanta Bergamo hinzu.

Gosens: "Wird mir ewig in Erinnerung bleiben"

Gosens, der als neuer Publikumsliebling vor allem beim 4:2 gegen Portugal in der Vorrunde begeistert hatte, schlug in die gleiche Kerbe, wie der 18 Jahre alte Mittelfeldmann des deutschen Rekordmeisters und schwärmte vom Turnier-Abenteuer. "Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Davon werde ich meinen Kindern und Enkelkindern erzählen", sagte Gosens über die Partie gegen Cristiano Ronaldo und Co. in München. Für ihn sei mit den Einsätzen bei der EM "ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen". Der Traum von mehr ist nach dem K.o. gegen England nun vorerst geplatzt, nun beginnt unter Löw-Nachfolger Hansi Flick eine neue Ära. Bei der WM 2022 in Katar geht es dann auf der großen Bühne weiter.