Löw gibt Havertz Startgarantie gegen die Türkei: "Genug Selbstvertrauen, hier anzugreifen"

Es ist für Havertz, für den der Premier-League -Klub inklusive Zulagen am Ende wohl bis zu 100 Millionen Euro an Bayer Leverkusen überweisen könnte, der Start in eine EM-Saison, in der er auch im DFB-Team wichtig(er) werden möchte: "Ich will überzeugen mit Leistung."

Havertz's "großer Schritt"

"Kai tut unserem Spiel in jedem Fall in spielerischer und technischer Hinsicht gut", sagte Löw am Dienstag. Gegen die Türken soll der torgefährliche Mittelfeldspieler das Offensivspiel lenken. Havertz ist ein Fußball-Juwel. In Leverkusen war er eine Führungskraft. In England will er zu einem internationalen Star reifen. "Für mich war es ein großer Schritt, meine Familie, mein Umfeld zu verlassen", berichtete er. In London ist alles neu für ihn, auch sportlich – nur seinen Mitstreiter Timo Werner kennt er besser. "Es ist eine komplett andere Liga, intensiver und sehr anstrengend", sagte er nach seinen ersten Einsätzen in der Premier League.