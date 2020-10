DFB gibt bekannt: Fast alle U-Länderspiele bis Jahresende abgesagt – U21 einzige Ausnahme

Der Deutsche Fussball-Bund zieht Konsequenzen aus den erheblich steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland und Europa. Wie der Verband nach seiner Präsidiumssitzung am Freitag entschieden hat, werden fast alle Länderspiele der männlichen und weiblichen U-Nationalmannschaften des DFB bis zum Jahresende abgesagt.

Es gibt eine Ausnahme von dieser generellen Absage: die U21-Nationalelf von Bundestrainer Stefan Kuntz kämpft noch um die Qualifikation zur Europameisterschaft und trifft am 17. November auf Wales. Vor geht es am 12. November in einem Freundschaftsspiel gegen Slowenien.