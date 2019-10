DFB-U19 startet mit Sieg und drei Roten Bullen in die EM-Qualifikation

Glasgow/Leipzig. Mit einem ungefährdeten 3:0 (1:0) Erfolg gegen den klaren Aussenseiter aus Andorra startet die deutsche U19-Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation. Tom Krauß und Frederik Jäkel standen in der Startelf von Trainer Guido Streichsbier. In der 61. Minute wurde zu dem RB-Talent Malik Talabidi eingewechselt. Gerade für Talabidi mit Sicherheit ein wichtiger Einsatz, da es im eigenen Club aktuell nicht so läuft. Krauß traf sogar zum zwischenzeitlichen 2:0 (61.). Im schottischen Glasgow heißen die nächsten Gegner Weißrussland und Schottland auf dem Weg zur EM-Endrunde nächsten Sommer in Nordirland.