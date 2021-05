DFB bestätigt: Kiel-Profi Serra muss Teilnahme an U21-EM absagen – Fortuna-Talent Appelkamp neu dabei

Der 23 Jahre alte Serra hatte bereits am Samstag das Rückspiel in der Bundesliga-Relegation mit Kiel gegen den 1. FC Köln (1:5) verpasst und fehlt nun auch bei der Endrunde der U21-EM verletzt. Appelkamp stand bereits während des U21-Trainingslagers in Südtirol im Aufgebot von Kuntz und könnte bei der EM nun sein DFB-Debüt geben. Die deutsche Auswahl trifft im Viertelfinale am Montag (21 Uhr/ProSieben) auf Dänemark.