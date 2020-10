DFB gibt Kader für Ukraine-Reise bekannt: Löw streicht fünf Spieler

Bundestrainer Joachim Löw hat am Tag nach dem turbulenten Testspiel gegen die Türkei (3:3) Veränderungen an seinem Kader vorgenommen und vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine am Samstag insgesamt fünf Spieler gestrichen. Das DFB-Team macht sich somit mit einem reduzierten Aufgebot von nur noch 23 Spielern auf den Weg ins Corona-Risikogebiet, wo am Wochenende der erste Sieg im Wettbewerb erkämpft werden soll.

In den nun folgenden Nations-League-Partien in der Ukraine und drei Tage später wieder in Köln gegen die Schweiz geht es auch um das Vertrauen in den Kurs des Weltmeister-Trainers von 2014. „Wir müssen schon einige Dinge ansprechen“, kündigte Löw eine intensive interne Aufarbeitung an, bevor sein Aufgebot mit den Bayern-Spielern und weiteren gegen die Türkei noch geschonten Stammkräften an diesem Freitag ins Corona-Krisengebiet Kiew aufbricht.