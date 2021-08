Gerland, Höwedes und Co.: Das ist das Team vom neuen Bundestrainer Hansi Flick

Viele neue Gesichter beim DFB. Bundestrainer Hansi Flick will bei der Nationalmannschaft künftig einiges verändern und hat dafür auch Verstärkungen mitgebracht, die ihn und die Spieler auf dem Weg zurück in die Weltspitze unterstützen sollen. Sein Motto dabei lautet: "Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht." Dies gilt sowohl innerhalb der Mannschaft, als auch in seinem Staff und dem erweiterten "Team hinter dem Team", zu dem einige neue, alte Bekannte, aber auch bislang nahezu unbekannte Personen gehören. Der SPORTBUZZER stellt das Team von Hansi Flick vor: Anzeige

Danny Röhl Der 32-Jährige, zuvor schon zweiter Mann hinter Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig, Southampton) und Niko Kovac, teilt sich den Posten mit Marcus Sorg, der bereits unter Joachim Löw als Co-Trainer arbeitete. War bereits beim FC Bayern Flicks wichtigster Mitarbeiter, verrichtete viele Dinge auf dem Trainingsplatz. Der Bundestrainer: "Danny hatte großen Anteil am Erfolg. Ich bin froh, dass er mir gefolgt ist."

Andreas Kronenberg Der Nachfolger von Andreas Köpke als "BTT", als Bundestorwart-Trainer. Der 43-Jährige Schweizer, der bereits seit 1993 in Deutschland lebt, formte bereits Torhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki und Alexander Schwolow, wird in der kommenden Saison noch in einer Doppelfunktion beim SC Freiburg und beim Verband aktiv sein. Flick über den neuen Köpke: "Einer der besten seines Fachs. Er wird eine absolute Verstärkung für uns sein." Kronenberg selbst sagt: "Die Gespräche mit Hansi und Oliver Bierhoff waren super. Ich habe viele Dinge wiedergefunden, die ich aus Freiburg kenne. Das wird richtig gut."

Mads Buttgereit Stößt als sogenannter Standard-Experte zum Team. Halb Däne, halb Deutscher. Der 36-Jährige arbeitete beim dänischen Erstligisten FC Midtjyllland und war zuletzt auch für "Danish Dynamite" bei der EM im Einsatz. Flick sagt: "Ich hatte ihn schon lange auf dem Zettel, wollte ihn auch zu Bayern holen. Die Spieler können sich auf ihn freuen, weil er ganz neue Wege aufzeigen wird." Buttgereit: "Das ist eine Riesenehre für mich. Ich habe schon als Kind immer Sportschau geschaut und von der Bundesliga geträumt. Als Hansi anrief dachte ich, man will mich verarschen." Im Bereich der ruhenden Bälle sieht der Spezialtrainer, der sich selbst als "Nerd" bezeichnet, "noch viel Luft nach oben". "Wenn alle Topmannschaften bereit wären, zusätzliche Zeit in das reine Training von Freistößen oder Eckballsituationen zu investieren, wären sie auf Jahre unschlagbar."

Hermann Gerland Das Bayern-Schlachtross ist sozusagen Flicks Trumpfass und ein Mann für alle Fälle. Mit seiner unglaublichen Erfahrung, seinen Kontakten und seiner bodenständigen Art kann er jedem Team weiterhelfen. Beim DFB soll er vor allem im Scouting eingebunden werden, da Flick Gerlands Auge und seine Expertise über Fähigkeiten der Spieler enorm schätzt. "Ich kenne Hermann seit Ewigkeiten und habe selten einen ehrlicheren Menschen kennengelernt. Er wird uns auch beim Verband weiterhelfen."