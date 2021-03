DFB-Umfrage zu Amateurfußball: Fast alle wollen nach dem Lockdown zurückkehren - Sorge um Finanzen

Dieser Artikel ist Teil des Aktionsbündnis #GABFAF. Mehr Informationen auf gabfaf.de.

Fast alle Personen, die im Amateurfußball engagiert sind, wünschen sich eine Rückkehr in ihre Vereine, sobald die Situation in der Coronavirus-Pandemie dies erlaubt. Dies ergab eine vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) durchgeführte Umfrage, an der zwischen dem 19. und 27. Februar 101.710 Menschen teilnahmen, die mit dem Amateurfußball befasst sind: interessierte Zuschauer'innen, Elternteile, Schiedsrichter*innen, Spieler*innen, Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen. DFB-Präsident Fritz Keller und der für den Amateurfußball zuständige Vizepräsident Rainer Koch ordneten die Ergebnisse am Montag in einer Videokonferenz ein. Anzeige

"Der Ball muss wieder rollen auf den Sportplätzen der Vereine", so Koch. 98 Prozent der Befragten haben an, den durch die Pandemie flächendeckend brachliegenden Amateurfußball zu vermissen. Weit über 90 Prozent der Vereinsmitarbeiter*innen, Trainer*innen, Spieler*innen, Schiedsrichter*innen und Eltern (bezüglich ihrer Kinder) waren sich zudem einig, dass sie nach dem Lockdown in dem Amateurfußball zurückkehren werden. "Der Amateurfußball sitzt im Wartezimmer der Politik, der Amateurfußball muss auf die Plätze zurück", so Koch. Es dürfe keine Angst geben, dass der Amateursport ein Pandemie-Treiber sei, sondern Teil der Lösung sei, betonte der Vizepräsident.

Aus den Umfrage-Ergebnissen geht allerdings auch hervor, wie sehr der Amateurfußball unter dem Lockdown und der Pandemie leidet. Zwar gaben 43 Prozent der Vereinsmitarbeiter*innen und Trainer*innen an, in ihren Klubs gegenüber den Vorjahren keinen besonderen Mitgliederschwund feststellen zu können. 22 Prozent - also immerhin mehr als jeder Fünfte - betonten jedoch, die Zahl der Vereinsaustritte sei spürbar gestiegen. Auch die Verbundenheit zum Klub hat offenbar gelitten. 51 Prozent der Befragten nahmen diese vor Corona als "sehr eng" wahr, aktuell sind es nur noch 27 Prozent. Weitere 37 Prozent empfanden die Verbundenheit vor der Corona-Krise als "eng", derzeit behaupten dies von sich noch 25 Prozent.

Finanzen der Amateur-Klubs als Herausforderung

Große Sorge macht den Amateurfußball-Beteiligten offenbar die finanzielle Lage ihres Vereins. Für die Zeit vor der Pandemie sahen es 53 Prozent noch als Herausforderung an, ausreichend Ehrenamtliche und freiwillige Helfer zu finden. Dies sehen inzwischen nur noch 45 Prozent so. Dieser Trend hat sich bei der finanziellen Situation umgedreht. Diese sahen vor Corona nur 24 Prozent als Herausforderung an, nach Corona sind es 38 Prozent. "Es sind Hilfestellungen geplant. Wir können aber nicht direkt bezahlen, das ist uns aus Gemeinnützigkeitsrecht nicht möglich", so Keller. Auch bei der Anzahl der aktiven Junior*innen haben die Befragten Befürchtungen. Für 28 Prozent war dies vor Corona eine Herausforderung, für die Zeit nach Corona sagen dies 42 Prozent.