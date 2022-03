DFB reagiert auf Hitlergruß bei Israel-Spiel – Ermittlungsverfahren gegen Zuschauer eingeleitet

Während des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Israel hatte ein Zuschauer in der Arena in Sinsheim laut Polizei-Angaben den Hitlergruß gezeigt. Nun meldete sich der DFB zu Wort. "Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verurteilt einen rechtsextremistischen Vorfall beim Länderspiel gegen Israel am Samstag in Sinsheim aufs Schärfste", heißt es in der Mitteilung des Verbands vom Montag. Gleich mehrfach habe sich der Zuschauer zu der Geste hinreißen lassen.

