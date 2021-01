DFB verlängert Vertrag mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vorzeitig

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg haben den gemeinsamen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis August 2023 verlängert. Dies teilte der Verband am Freitag nach einer Entscheidung von Präsidium und Präsidialsausschluss mit. Präsident Fritz Keller sagte: "Unsere Bundestrainerin und unsere Nationalmannschaft haben im Team mit dem DFB schon viel erreicht. Ich bin sehr froh und stolz, dass wir diesen Weg gemeinsam mit Martina-Voss-Tecklenburg, die ich als herausragende Trainerin und Persönlichkeit schätze, weitergehen."

Die 53-Jährige hatte den Posten im November 2018 übernommen und holte 18 Siege in bisher 20 Spielen. Die EM 2021 in England wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verlegt und findet nun 2022 statt. Für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio sind die DFB-Frauen allerdings nicht qualifiziert.