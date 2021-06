DFB gibt Verletzungs-Update: Müller, Hummels und Gündogan fehlen vor Ungarn-Spiel im Training

Die deutsche Nationalmannschaft geht vor dem entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Ungarn am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) personell zunehmend auf dem Zahnfleisch. Wie der Verband am Montag am Rande des Trainings mitteilte, setzen mit Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan gleich drei Leistungsträger aus zum Start der Vorbereitung auf die dritte Partie der Mannschaft aus. Ob sie für das Spiel gegen Ungarn wieder in Frage kommen oder ausfallen werden, war zunächst unklar. Toni Kroos absolvierte Einheiten im Fitness-Zeit.

