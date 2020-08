DFB veröffentlicht Drittliga-Spielplan: Dresden startet in Kaiserslautern – München-Duell am ersten Spieltag

Dynamo Dresden startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Drittliga-Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski tritt am 18. September (17.45 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern an, wie aus der Spielplan-Veröffentlichung des DFB am Donnerstag hervorgeht. Die Partie wird live in der ARD und bei MagentaSport übertragen.

Am ersten Spieltag der 3. Liga kommt es außerdem zu einem Münchner Stadt-Duell zwischen dem Meister der Vorsaison, dem FC Bayern II, und Aufsteiger Türkgücü München. Der SV Meppen und sein neuer Trainer Torsten Frings starten mit einem Heimspiel gegen den TSV 1860 München in die neue Drittliga-Saison, in Schleswig-Holstein kommt es zu einem Showdown der Aufsteiger VfB Lübeck und dem 1. FC Saarbrücken.

Bis Weihnachten sind 17 Spieltage vorgesehen, darunter drei Wochenspieltage. Zudem wird die 3. Liga während der Nationalmannschaftsperioden im Oktober und November keine Pause einlegen. Der letzte Spieltag vor der dreiwöchigen Winterpause ist von 18. bis 21. Dezember datiert, ehe es im neuen Jahr ab dem 8. Januar mit dem 18. Spieltag weitergeht. Das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2021. Alle vorgenommenen Terminplanungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.

