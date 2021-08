DFB verschenkt Karten für das Armenien-Länderspiel – Bierhoff: "Dankeschön an unsere Fans"

Viele Fans der deutschen Nationalmannschaft dürfen sich über Freikarten für das WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien freuen. Für die Partie in Stuttgart am 5. September (20:45 Uhr) verschenkt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine nicht genau bezifferte Anzahl an Tickets für einen Stadionbesuch. "Allen, die sich in der Corona-Pandemie für andere einsetzen und nicht nur an sich denken. Und er möchte Freude schenken. Mit einem Besuch im Stadion", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des DFB. Anzeige

Die Karten stehen den Mitgliedern des "Fan Club Nationalmannschaft" ab Montag zur Verfügung. In den freuen Verkauf sollen die restlichen Tickets nur einen Tag später gehen. Erworben werden können die Eintrittskarten über den DFB-Ticketshop. Ausgenommen ist laut Verband der Hospitalitybereich, für den es ausschließlich Kaufkarten geben werde. Freikarten wollte der DFB bereits im vergangenen Jahr verteilen. Aufgrund der Corona-Pandemie war das aber nicht wie geplant für das Spiel gegen die Türkei möglich.

"Nachdem die Spiele zumindest zum Teil wieder mit Zuschauern stattfinden können, wollen wir unseren Beitrag leisten, um die Freude am Fußball und an der Nationalmannschaft zurückzubringen. Wir wünschen uns natürlich eine stimmungsvolle Kulisse und freuen uns über jeden einzelnen Fan, der unsere Nationalmannschaft live im Stadion unterstützen wird, zumal das Spiel in Stuttgart gegen Armenien ja das erste Heimländerspiel unseres neuen Bundestrainers Hansi Flick sein wird", wird der erste DFB-Vizepräsident, Peter Peters, in der Mitteilung zitiert: "Mit der Freikartenaktion, die wir ursprünglich bereits im vergangenen Jahr umsetzen wollten, möchten wir nach schweren Monaten und Wochen der Pandemie auch wieder für ein bisschen Leichtigkeit, Freude und Abwechslung sorgen, denn der Fußball soll auch Freude bereiten."

