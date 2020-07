DFB-Vize Koch hofft auf Sinneswandel durch Krise: "Profifußballer in der Oberliga sind keine gute Idee" 

DFB-Vizepräsident Rainer Koch erhofft sich, dass auch der Amateurfußball aus den Folgen der Corona-Krise lernen kann. Hohe Gehaltszahlungen in den unterklassigen Ligen seien keine gute Lösung, so der Funktionär. Zudem betont er, dass der Amateurfußball seine Kraft in der schweren Zelt entfaltet habe.