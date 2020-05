DFB-Vize Koch kritisiert Drittliga-Streit um Saison-Fortsetzung: "Unwürdiges Schauspiel"

Vizepräsident Rainer Koch hat auf dem außerordentlichen Bundestag des DFB scharfe Kritik am Verhalten der Drittligavereine im Streit um die geplante Saison-Fortsetzung geübt. Man habe seit Wochen den Eindruck, dass es "in Zeiten der Corona-Pandemie nur um die Sorgen und Nöte von 20 Vereinen der 3. Liga" gehe, sagte Koch. Dieses für den Fußball in Deutschland "unwürdige Schauspiel" sei "unerträglich und nicht länger hinzunehmen". Der DFB sei "nicht der Spielball einiger weniger, die noch dazu untereinander zerstritten sind".