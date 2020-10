DFB-Vize Rainer Koch: Europäische Superliga ist "strikt abzulehnen"

Rainer Koch hat sich in aller Deutlichkeit gegen eine mögliche europäische Superliga ausgesprochen. Der Vizepräsident des DFB bezeichnete am Mittwoch in einer Verbandsmitteilung eine solche Klasse mit 18 bis 20 Vereinen ohne Auf- und Abstiegsregelungen als einen „Stich ins Herz des europäischen Fußballs.“ Sie sei daher „strikt abzulehnen“.