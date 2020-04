DFB-Vizepräsident Peter Frymuth kritisiert Klubs der 3. Liga: "Schädlich für die gesamte Liga"

Die 3. Liga wird weitergespielt - das entschieden die Klubs am Montagabend. 10 der 20 Drittliga-Klubs haben sich für eine Fortsetzung der Saison auch über den 30. Juni hinaus ausgesprochen . Gerade einmal die Hälfte der Klubs ist für eine Forführung - entsprechend hart wurde im Vorfeld der Abstimmung auch die Diskussion geführt. Zu hart für DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die Diskussionen über die Medien "waren schon ein Stück weit abenteuerlich und eigentlich auch schädlich für die gesamte Liga. Also für alle 20 Klubs. Und für uns als Spielklassenträger, für den DFB, dann eben auch", sagte Frymuth Magenta Sport. "Das musss man schon so deutlich sagen: Man muss es schon weit bringen, wenn ein Fachmagazin des Fußballs in Deutschland mit der Überschrift titelt ´Wie sich eine Liga selbst zerlegt!`"