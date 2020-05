DFB-Vizepräsident Schneekloth sicher: „Werden auf alle Fälle Saison zu Ende spielen“

Steffen Schneekloth, Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga, sieht die Umsetzung des Bundesliga-Konzepts zur Fortführung der Saison nach den Infektionen bei Dynamo Dresden nicht in Gefahr. „Die Spiele werden im Spielplan integriert, dann werden wir die Saison zu Ende spielen“, sagte der Präsident von Holstein Kiel am Sonntagabend im Sportclub des NDR-Fernsehens. „Wir werden auf alle Fälle die Saison zu Ende spielen, und wenn es eben 'ne Woche später ist, ist es 'ne Woche später.“

DFL-Boss Seifert sieht Fälle nicht als Rückschlag

Die zwei positiven Coronavirus-Fälle von Dynamo Dresden haben der Bundesliga einen schweren Schlag versetzt, weil die Mannschaft der Sachsen nun in Quarantäne muss und nicht am Re-Start teilnehmen kann. Auch wenn DFL-Boss Christian Seifert dies "nicht als Rückschlag" sehen will: "Es war völlig klar, dass so etwas passieren könnte." Diskutiert wird dennoch, ob das Hygiene- und Abstandskonzept der Bundesliga einen Re-Start wirklich zulässt.