HSV-Boss Jonas Boldt begrüßt Wahl von DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Glaubwürdigkeit und Transparenz"

Der SPD-Politiker und frühere Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein Neuendorf war beim DFB-Bundestag am vergangenen Freitag zum Nachfolger des im vergangenen Jahr wegen eines Nazi-Vergleichs zurückgetretenen Fritz Keller gewählt worden. "Wichtig ist, dass es nicht daran scheitert, dass intern wieder über Machtkämpfe diskutiert wird. Wir sollten die Chance mit Bernd Neuendorf anpacken, dass der Fußball wieder in ein anderes, positives Licht gerückt wird", führte Boldt weiter aus. Neuendorf, hauptsächlich getragen aus dem Lager der Amateure, hatte sich bei der Abstimmung gegen den mehrheitlich von den Profiklubs unterstützten Peter Peters durchgesetzt. Dieser führte jahrelang den FC Schalke 04 als Vorstandsmitglied und machte sich zusätzlich in verschiedenen Funktionen beim DFB und bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Namen.

Noch offen ist, wer den DFB künftig im UEFA-Exekutivkomitee und im FIFA-Council vertreten wird. Im Gremium des europäischen Dachverbandes sitzt bislang der aus dem DFB-Präsidium abgewählte Rainer Koch, im Council des Weltverbandes Neuendorfs Gegenkandidat Peters. Boldt deutete an, dass er es für logisch hielte, wenn beide durch Neuendorf in ihren Ämtern abgelöst würden. "Wenn du für etwas berufen wirst, dann ja auch aufgrund deiner Funktion. Wenn du dann keine Funktion mehr hast oder einem anderen Verband oder Verein beitrittst, vertrittst du manchmal auch andere Interessen. In anderen Ligen muss man teilweise automatisch aus Gremien austreten, wenn du nicht mehr für einen Verband tätig bist", erklärte der HSV-Boss: "Das ist keine persönliche Strafe, sondern eher im Sinne der Vertretung, die du innehast. Genau so würde ich das auch sehen, ohne dass ich aktuell in die Gespräche des neuen Präsidiums involviert bin."