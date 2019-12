Fußballlehrer-Reform und die neue Akademie: So will der DFB zurück in die Weltspitze

Frühestens im nächsten Sommer wird sich zeigen, wie es um das Motto, mit dem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in die Zukunft marschiert, bestellt ist: „Zurück in die Weltspitze“ lautet der Slogan – und natürlich geht es dabei am Ende vor allem um die Nationalmannschaft, die bei der EM 2020 bereits in der Gruppenphase auf Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal trifft. Doch unabhängig vom Abschneiden bei der Endrunde, will der DFB bestmögliche Voraussetzungen schaffen, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann.

Vorzeigeobjekt dafür ist die 150 Millionen Euro teure Akademie, die Ende 2021 eröffnet werden soll und seit einem Jahr von Tobias Haupt geleitet wird. Seine Maßgabe: „Wir wollen stets ein Ohr am Puls der Zeit haben. Themen bündeln und als konkrete Projekte auf die Straße bringen.“ Seit dem WM-Debakel von Russland wurde vieles umgekrempelt. So wie man es bereits um die Jahrtausendwende erfolgreich verstanden hatte, als Reformen eingeleitet wurden, in denen sicherlich auch der vierte WM-Titel 2014 begründet war.