Süle, Goretzka, Kimmich & Co: So lief die "Wer wird Millionär?"-Sendung mit den deutschen Nationalspielern

Fünf Nationalspieler und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben sich am Montagabend den Fragen von Günther Jauch gestellt. Bei "Wer-wird-Millionär" traten Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Lukas Klostermann, Kevin Trapp und Bierhoff für den guten Zweck an. Nachdem bereits bei einem früheren Prominenten-Special Ex-Nationalspieler Lukas Podolski mal 125.000 Euro und Nationalkeeper Manuel Neuer sogar eine halbe Million Euro abräumten, machten auch die aktuellen DFB-Stars eine gute Figur auf dem Stuhl. Die Sendung war in der vergangenen Woche in Köln aufgezeichnet worden. Die beiden Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich traten als erstes DFB-Duo an und wählten die "Risikovariante", bei dem sie auf das "Team hinter dem Team“ des DFB - vertreten durch einige Personen im sonst leeren Publikum - als zusätzlichen Joker zählen konnten. Nachdem sich die Münchner warm gemacht hatten – unter anderem mit der Frage "Zu viel Alkohol findet im Zweifel... die Leber Käse" – zeigte sich Goretzka auch bei einer Spiderman-Frage (1000 Euro) voll auf der Höhe.

Per Ausschlussverfahren kamen die beiden Mittelfeldspieler auch auf die richtige Antwort bei der Frage "Welcher Rapper ist so gut wie nie ohne Sonnenbrille zu sehen?" Zur Auswahl standen: Cro, Capital Bra, Sido und Apache 207, den Bierhoff jedoch "zum ersten Mal" gesehen haben wollte, als ein von Bild von ihm zu der richtigen Antwort eingeblendet wurde. Das Thema griff Jauch natürlich gleich auf, fragte nach der in der Kabine angesagten Musikrichtung. Goretzka entgegnete: "Vor dem Spiel darf es auch ruhig mal Deutsch-Rap sein." Kimmich ergänzte: "Man hat einen Spieler, der Kabinen-DJ ist. Und die anderen müssen dann dadurch." Beim DFB gehöre Verteidiger Antonio Rüdiger das Kommando an den Musikboxen. Nachdem das DFB-Duo Fragen nach dem Bleistift-Härtegrad (8B, 7B, HB, F, H, 6H usw.) und dem Ohrläppchen ("Was kommt in der Variante "frei hängend" bei Europäern doppelt so häufig vor wie "angewachsen"?) relativ souverän meisterten, mussten sie bei 16.000 Euro den ersten Joker ziehen. DFB-Teammanager Thomas Beheshti rettete die Bayern-Profis, in dem er die Frage "Wo auf der Prüfplakette auf Kfz-Kennzeichen steht die Zahl für den Monat, in dem die nächste Hauptuntersuchung fällig ist?" richtig ("oben") beantwortete.

Telefon-Joker: DFB-Mannschaftskoch tippt falsch

Bei der 64.000-Euro-Frage half Goretzka und Kimmich TV-Moderatorin Barbara Schöneberger aus der Bredouille, die als zusätzlicher Telefonjoker zur Verfügung stand - anstelle des Publikumsjokers. Dank rudimentärer Italienisch-Kenntnisse lag sie bei der Frage danach, welcher Begriff (futschikato, picobello, schickeria, incognito) tatsächlich im Wörterbuch steht, richtig; incognito.

Als Jauch anschließend wissen wollte "Für die Gewinnung welcher Spezialität sollte der entsprechende Baum ein Mindestalter von 30 bis 40 Jahren haben? Ahornsirup, Zimtstange, Olivenöl, Muskatnuss", ließen die Fußballer die Nummer von DFB-Mannschaftskoch Anton Schmaus wählen, der auf die "Zimtstange" tippte. Im Sinne des guten Zwecks stieg das Duo jedoch bei 64.000 Euro aus. Zum Glück, Ahornsirup wäre richtig gewesen. 50 Prozent des erspielten Gewinns pro Team geht jeweils an die Stiftung der Mannschaft - "Treuhandstiftung der DFB-Stiftung Egidius Braun“. 50 Prozent des Goretzka/Kimmich-Gewinns gehen an ihre selbst initiierte Spendenaktion "We Kick Corona“.

Als nächstes DFB-Duo folgten Niklas Süle vom FC Bayern und Lukas Klostermann von RB Leipzig. Nachdem die Defensivspezialisten schnell bis zur 8000-Euro-Frage eilten und sich dabei auch Sportarten übergreifend (beim American Football) keine Blöße gaben, wurde beim Thema Klatsch erneut Schöneberger um Rat gefragt. Kurios: Ihren Vorschlag "Justin Bieber" auf die Frage "Wer postet unlängst ein Video, in welchem er augenscheinlich auf einen seiner 21 Grammys uriniert?" missachteten sie. Süle plädierte für Kayne West, der neben Elton John und Ikke Hüftgold noch zur Auswahl stand. Richtige Antwort!

Pfandpreis für eine Kiste Bier? Süle und Klostermann ratlos